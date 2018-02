Waarom Victor Campenaerts nooit met een baard aan de start van een tijdrit zal staan Thomas Lissens in Portugal

17 februari 2018

13u48

Bron: Eigen berichtgeving 11 Time-out Victor Campenaerts viel gisteren op in de Ronde van de Algarve. Dat deed de 26-jarige Antwerpenaar niet alleen met zijn uitstekende tijdrit, maar ook met zijn fysieke verschijning. Waar de Europees kampioen tijdrijden de hele week rondliep met een stevige baard en snor, was alle gezichtsbeharing gisteren plots verdwenen. En daar was een goede reden voor.

In een discipline als het tijdrijden, waarbij alles afhangt van details, zou je denken dat Campenaerts zich scheert om aerodynamischer voor de dag te komen. Maar navraag bij de tijdrijder van Lotto-Soudal leert ons dat er een andere verklaring is.

"Je zal mij inderdaad nooit een tijdrit of een andere echt belangrijke wedstrijd zien rijden met een baard", aldus Campenaerts. "Noem dat gerust bijgeloof. In 2015 heb ik op de piste een achtervolgingswedstrijd gereden met een lange baard. En ik reed toen heel traag. Op een inspanning van zo'n vijf minuten, deed ik tien seconden trager dan een jaar eerder. Ik werd helemaal gek."

"Een week later stond het Belgisch kampioenschap op het programma, maar door die slechte achtervolging was in gedemoraliseerd. Ik besloot om mijn baard af te scheren en plots reed ik weer tien seconden sneller. Het zou me heel sterk lijken als dat enkel aan die baard lag, maar sindsdien volgt voor elke belangrijke koers toch een scheerbeurt."