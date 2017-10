Waarom dit Argentijns bedrijf momenteel peentjes zweet YP

Voetbalminnend Argentinië houdt het hart vast, want de 'Albiceleste' moet woensdag winnen tegen Ecuador wil ze alsnog een kaartje richting het WK in Rusland bemachtigen. En ook Noblex, een bedrijf dat televisies verkoopt, zweet zo stilaan peentjes. Het had tussen 24 en 31 augustus een promotie ingevoerd: wie een 50 inch 4K-tv kocht, kreeg zijn of haar geld terug in het geval dat Argentinië het WK zou missen. Na de wedstrijd tegen Uruguay op 31 augustus waren de 300 toestellen de deur uit en de kans is reëel dat Noblex die actie nu als een boomerang terug in het gezicht krijgt. Bidden maar dat Lionel Messi & co zich woensdag van hun taak kwijten...