Waarom deze foto gewezen Rode Duivel "gelukkigste vader ter wereld" maakt

APOEL Nicosia werd gisteren in de Champions League met huid en haar verslonden door Real Madrid: 0-6. Een pijnlijke nederlaag, en zo ook voor APOEL-speler Igor De Camargo. Die laatste moest negentig minuten lang vanop de bank toekijken hoe zijn team de ene treffer na de andere slikte. Toch was de avond van de gewezen Rode Duivel niet helemaal naar de knoppen, want na afloop zag De Camargo de droom van zijn zoontje in vervulling gaan. Die mocht namelijk met zijn idool Cristiano Ronaldo op de foto. “Het was niet mijn dag, maar hierdoor ben ik wel de gelukkigste vader van de wereld. Bedankt Cristiano”, schreef De Camargo op Instagram. Ter info: ‘CR7’ was gisteren zelf goed voor twee goals.

Infelizmente não foi o meu dia, mas pensa no pai mais feliz do mundo em poder realizar o sonho do filho.... obrigado @cristiano. Unfortunately it was not my day, but think of the happiest father in the world to be able to fulfill his son's dream .... thank you @cristiano Een foto die is geplaatst door Igor De Camargo (@igordecamargo) op 22 nov 2017 om 03:19 CET

EPA Igor De Camargo.