Waargebeurde moord- en doodslagverhalen uit de voetballerij komen (opnieuw) tot leven in Vlaamse voetbalpodcast 'Het Foute Elftal'

11 mei 2018

07u30 0 Time-out Vandaag wordt de Vlaamse voetbalpodast 'Het Foute Elftal' gelanceerd. In zes afleveringen neemt initiatiefnemer Joost Houtman, fervent Antwerpsupporter en auteur van verschillende boeken, luisteraars mee in een hoorspel over waargebeurde moord- en doodslagverhalen uit de voetballerij. Aan de podcast werken onder meer VTM-journalisten Patrick Van Gompel en Dirk Deferme, komieken Bert Kruismans en Jeron Dewulf, en Dimitri Leue mee.

Met 'Het Foute Elftal' waagt Houtman zich nu ook aan podcasts. De Antwerpsupporter en auteur van onder meer 'Zo werden wij wereldkampioen' vond inspiratie voor de nieuwe podcast in zijn boek 'Het Foute Elftal' uit 2012. Al zijn de eerste twee afleveringen uit de zesdelige podcast 'nieuwe' verhalen uit 'Bella Figura', een boek over 'Waarom de Italianen zo Italiaans zijn' dat op 31 mei verschijnt. De andere afleveringen zijn gebaseerd op het eerdere gelijknamige boek.

Elke aflevering vormt een humoristisch hoorspel over een waargebeurd moord- of doodslagverhaal uit de voetballerij. Daarvoor werkt Houtman samen met Dirk Deferme, Patrick Van Gompel, Bert Kruismans, Jeroen Wils, Dimitri Leue, Jeron Dewulf, stemmenimitator Alain Huber en oud-voetballer en muzikant Björn van der Doelen. Van der Doelen werd meermaals kampioen bij PSV en werd door Aad De Mos naar Standard gehaald. Na zijn carrière werd hij muzikant. Na elke aflevering volgt ook een‘extra tijd’, waarin één van de stemmen geïnterviewd wordt.

De Blonde Engel

In de eerste aflevering wordt het tragische verhaal van Luciano Re Cecconi, bijgenaamd 'l’Angelo Biondo' (de blonde engel), verteld. Re Cecconi won met Lazio Roma de Italiaanse landstitel en maakte vervolgens deel uit van de Italiaanse WK-selectie in 1974. Re Cecconi's leven kent echter een vroegtijdig en abrupt einde in 1977, wanneer hij bij wijze van grap gemaskerd binnenstapt bij een juwelier. Terwijl zijn ploegmaat - die mee in het complot zat - de slappe lach krijgt, haalt de juwelier een karabijn boven en vuurt die af. 'l’Angelo Biondo' overlijdt amper een half uur later in het ziekenhuis. Zijn laatste woorden? Era un scherzo! ‘Het was een grap!’

De podcast 'Het Foute Elftal' van productiehuis New Impact is te beluisteren via iTunes of Soundcloud.