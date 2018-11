Vrouwelijke streaker die de wereld rondging doet opvallend verhaal achter haar naakte optreden uit de doeken: “Eerste keer dat ik voetbalmatch bezocht” Dénis van Vliet

07 november 2018

16u26

Bron: AD 0 Time-out De Rotterdamse stripster ‘Striptease Foxy’ (30), die afgelopen weekend De Rotterdamse stripster ‘Striptease Foxy’ (30), die afgelopen weekend in het nieuws kwam nadat ze in haar blootje over het veld liep tijdens de Nederlandse Tweede (Amateur)Divisie-wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys - AFC Amsterdam, heeft de smaak te pakken. Ze wil haar ‘streakact’ van zaterdag zelfs graag nog eens overdoen in De Kuip, het stadion van Feyenoord. “Als ze me vragen, doe ik het.”

‘Striptease Foxy’ werd door de supportersvereniging ‘Harde Kern Rijnsburgse Boys’ ingehuurd bij het Rotterdamse entertainmentbureau Showtime Agency. Dat werd echter pas bekend ver ná de wedstrijd. Verscheidene toeschouwers dachten dat de naakte vrouw - slechts gehuld in een stel hoge laarzen - een trouwe fan van de Rijnsburgse Boys was.

De blondine moet lachen met die denkpiste. “Het was voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik een voetbalmatch heb bezocht. Ik heb vlak voordat ik op moest nog een stukje van de wedstrijd kunnen zien. Erg leuk om een keertje mee te maken. Ik zat op de tribune, in een lange warme jas.’’

Koud

Koud heeft Rotterdamse het ondanks de lage temperatuur - het was zaterdagmiddag rond de 10 graden - overigens geen moment gehad. “Van dat rennen over zo’n voetbalveld krijg je het warm, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb na de streakact nog iets warms gedronken en ben daarna doorgegaan naar mijn volgende opdracht. Normaal zijn dat stripteaseacts, maar dit was een zeer welgekomen afwisseling. Zeker voor herhaling vatbaar.’’

Een woordvoerder van de Rijnsburgse Boys zegt dat de act bij de club ook goed is gevallen. “Iedereen - het publiek, de tegenstander en de scheidsrechter - moest lachen. Mooi toch? Beter dit dan voetbalsupporters die hun club met wangedrag in diskrediet brengen. We mogen ons gelukkig prijzen met deze supportersvereniging: ze komen vaak met ludieke acties.’’ De wedstrijd eindigde overigens in een 2-6-nederlaag voor de Rijnsburgse Boys.