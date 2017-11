Vrouw wint ruim 650.000 euro met voetbalweddenschap van minder dan 2 euro. En haar 'geheim' is wel héél simpel Thomas Lissens

16u57

Bron: Daily Mail 0 Daily Mail Een medewerkster van William Hill toont de straffe weddenschap. Time-out Om veel geld te winnen met een gokje op voetbalwedstrijden moet je eigenlijk helemaal geen grote kenner van het spelletje zijn. Dat heeft een Britse vrouw afgelopen weekend bewezen. De Engelse, die anoniem wilde blijven en enkel naar voetbal kijkt omdat haar man en zoon verknocht zijn aan de belangrijkste bijzaak ter wereld, won 574.278,41 pond (bijna 651.000 euro) met een inzet van 1 schamele pond (zo'n 1,7 euro). Haar geheim? Ze koos voor ploegen met de naam die ze het mooist vond klinken.

De 58-jarige huisvrouw probeerde afgelopen weekend van twaalf Engelse voetbalwedstrijden de uitkomst te voorspellen, om zo toch met een béétje spanning naar de matchen te kunnen kijken. Haar zoon las enkele affiches voor en de vrouw koos dan voor teams met namen die ze mooi vond klinken, niet voor de eventuele favoriet of een ploeg die in vorm stak. En die tactiek bleek uiterst effectief te zijn.

Wedstrijd na wedstrijd bleek juist te zijn voorspeld, tot de vrouw vlak voor affluiten een blik wierp op de tussenstand van Newcastle-Bournemouth. De 'Cherries' moesten winnen, maar in minuut 90 stond er nog een 0-0 op het scorebord in St. James Park'. Maar in minuut 92 scoorde Steve Cook toch nog de winnende treffer voor Bournemouth.

REUTERS Cook kopte in de 92ste minuut de winnende treffer in doel.

Uniek bedrag

Uiteindelijk had de vrouw alle twaalf matchen juist voorspeld en mocht ze bijna 651.000 euro gaan ophalen in het William Hill-gokkantoor in Leysdown-on-Sea. Medewerkster Carli Faulkner geloofde haar ogen niet. "De meeste gokkers lachen eens als ze zo'n duizelingwekkend bedrag onderaan hun wedformulier zien staan, maar niets is dus onmogelijk", vertelde ze aan 'Daily Mail'. "Ik heb ooit eens ruim 28.000 euro moeten uitbetalen, maar dit bedrag was ook voor mij echt wel uniek. De familie van de vrouw gaat een mooie kerstperiode tegemoet."

Ook Rupert Adam, de woordvoerder van William Hill, ving het knotsgekke verhaal al op. "En zeggen dat haar man al veertig jaar aan het proberen is om met 1 pond een fortuin te winnen. De vrouw plaatst nog maar sinds enkele jaren recent een weddenschap, van geluk gesproken."

REUTERS

Volledige weddenschap:

Huddersfield - West Brom: overwinning Huddersfield (1-0)

Newcastle-Bournemouth: overwinning Bournemouth (0-1)

Southampton - Burnley: overwinning Burnley (0-1)

Swansea - Brighton: overwinning Brighton (0-1)

Aston Villa - Sheffield Wednesday : overwinning Sheffield Wednesday (1-2)

Barnsley - Birmingham: overwinning Barnsley (2-0)

Bolton - Norwich: overwinning Bolton (2-1)

Derby County-Reading : overwinning Reading (2-4)

Ipswich - Preston North End: overwinning Ipswich (3-0)

Millwall - Burton : overwinning Burton (0-1)

Nottingham Forest - QPR: overwinning Nottingham Forest (4-0)

Sheffield United - Hull: overwinning Sheffield (4-1)