Vrouw vraagt vriend ten huwelijk op fandag voetbalclub. Maar die stelt wel een héél hoge eis

01 augustus 2019

14u15

Bron: Bild 0

Je vriend ten huwelijk vragen op de fandag van zijn favoriete voetbalclub. Een moedige dame kwam op het lumineuze idee toen ze met haar levensgezel, een fanatieke fan van Schalke 04, op het podium stond. “Wil je met me trouwen?”, zei de vrouw met overslaande stem. Honderden Schalke-fans keken vol verwachting toe, maar een overduidelijk ‘ja’ volgde niet meteen. “Ik ga met je trouwen als Schalke kampioen wordt”, antwoordde de man. “Het ligt enkel aan Schalke, beloofd is beloofd. Zij zullen het moeten doen.”

Terwijl het paar hand in hand van het podium stapte, trok de presentator alvast zijn conclusies. “Een zeer goed antwoord, alles is nog mogelijk.”

Of dat laatste effectief zo is, laten we in het midden. Schalke 04 eindigde vorig seizoen pas op de veertiende plaats in de Bundesliga, net boven de degradatiezone. De ‘Königsblauen’ zullen serieus uit hun pijp moeten komen, wil mevrouw in mei 2020 voor het altaar staan.

