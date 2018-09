Vrouw 'ontvoert' nietsvermoedende Carrasco bij terugkomst in België waarna Rode Duivel leuke verrassing wacht Redactie

02 september 2018

21u55 0

Yannick Carrasco is weer in het land. De Rode Duivel van Dalian Yifang is door bondscoach Roberto Martínez opgeroepen voor de matchen tegen Schotland en IJsland. Al was dat niet de enige reden waarom Carrasco zich weer in België liet opmerken...

De flankaanvaller viert dinsdag zijn 25ste verjaardag en van die gelegenheid nam ex-Miss België en partner van Carrasco Noémie Happart gebruik om haar wederhelft te verrassen. Carrasco werd nietsvermoedend geblinddoekt en weggebracht. Groot was de verrassing toen hij plots weer op een voetbalveld stond. Deze keer niet met de Rode Duivels, maar wel met vrienden en familie voor een potje menselijk tafelvoetbal. Ambiance verzekerd.