Vreemde beelden uit Nederland: assistent-trainer vecht robbertje uit met kapitein van de tegenstrever

01 september 2018

17u49

Bron: AD 0 Time-out Bizar moment in de partij tussen Kozakken Boys en Katwijk, een duel in de Tweede Divisie, de Nederlandse derde klasse. Wanneer het leer buiten rolde en aanvoerder Robert Susan de bal wilde oppikken, kreeg hij het flink aan de stok met de assistent-coach van de Kozakken Boys Ton Cornelissen.

DE BEELDEN | @vvkatwijk aanvoerder Robbert Susan krijgt het aan de stok met de assistent van @KozakkenBoys. Wedstrijd tijdelijk gestaakt en inmiddels weer hervat, nadat beide de rode kaart is laten zien #katkoz #TweedeDivisie pic.twitter.com/tuNtoSuIWi Tweede Divisie(@ 2deDivisie) link

Hoe vaker je naar de beelden kijkt, hoe groter de verbazing wordt. Robert Susan, speler én aanvoerder van Katwijk, wil de bal snel oppakken om die weer in het spel te gooien, maar daar wordt een stokje voor gestoken. Ton Cornelissen, assistent-coach bij Kozakken Boys, komt van de bank af en dwarsboomt een snelle inworp. Wat volgt is een vechtpartij tussen de twee, waarna spelers en stafleden van beide ploegen de kemphanen uit elkaar proberen te halen.



Als de mannen van beide ploegen enigszins zijn afgekoeld besluit scheidsrechter Sander de Brito Roque de wedstrijd tijdelijk te staken. In die rustpauze heeft Susan de rode kaart gekregen en mag ook Cornelissen op de tribune plaatsnemen. Tegen tien man scoorde Charlton Vicento de 0-1 voor Kozakken Boys. Uiteindelijk werd het nog 1-1 na een discutabele strafschop van Marciano Mengerink.