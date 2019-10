Vranjes misdraagt zich (alweer) op verjaardagsfeest, braspartij mogelijk slecht nieuws voor Anderlecht Redactie

28 oktober 2019

21u54 0 Time-out Het verstand komt blijkbaar niet met de jaren. Op een feestje voor zijn dertigste verjaardag heeft Ognjen Vranjes zich andermaal niet goed gedragen. De voorzitter van AEK Athene, dat de Bosniër huurt van Anderlecht, overweegt Vranjes een sanctie op te leggen.

De avond begon rustig, maar ontaardde al snel in een braspartij, waarbij Vranjes en ploegmaats de bovenkledij uittrokken en ze bedenkelijke liedjes over Olympiakos zongen. Dat kon AEK, dat Vranjes huurt van Anderlecht, nog wel door de vingers zien, tot de Bosniër afgelopen zondag verschrikkelijk slecht speelde tegen... Olympiakos - het werd een 2-0-nederlaag. De voorzitter van AEK heeft nu aangekondigd dat hij Vranjes streng zal straffen. Het valt af te wachten of de Grieken het enfant terrible in déze omstandigheden willen kopen van RSCA.

Tijdens de derby reageerden de geprikkelde fans van Olympiakos trouwens met een spandoek waarop Vranjes afgebeeld stond naast Jelena Karleusa, de bekende zangeres die begin dit jaar beweerde dat Vranjes haar met de dood bedreigd heeft.

Detta var tifot som gate7 körde i mötet mellan Olympiakos och AEK idag. Hahahahaha fkng Jelena Karleusa och Ognjen Vranjes. Hahahahahahaha pic.twitter.com/M1G7kditFp Martin Ladan(@ MartinLadan) link

De beelden hieronder werden genomen vóór het feestje ontaardde

Il a fini torse nu en compagnie de Marko Livaja et le reste des joueurs issus de pays balkaniques. Un bon-vivant, cet Ognjen Vranješ ! À voir si cela se vérifiera dimanche sur le terrain. pic.twitter.com/m4TVL9ySLP Football Grec France(@ footgrec) link