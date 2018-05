Voormalige Moeskroen-aanvaller opgepakt in Frans Guyana onder verdenking van moord DMM

25 mei 2018

07u29

Bron: The Sun 0

De naam Roy Contout (33) doet bij velen wellicht geen belletje rinkelen. Toch is het goed mogelijk dat u de Frans-Guyenees van zijn periode bij Moeskroen kent. Contout kwam in het seizoen 2014-2015 vijftien duels uit voor de Henegouwse club. Scoren deed hij niet en daardoor trok hij na een al bij al geslaagde carrière in Frankrijk (bij onder meer Auxerre en Sochaux) terug naar zijn vaderland om van zijn voetbalpensioen te genieten.

Niet zonder slag of stoot, zo blijkt. Woensdag werd Contout door de plaatselijke politie opgepakt onder verdenking van moord en vluchtmisdrijf. De voormalige aanvaller zou in Frans Guyana een Haïtiaanse fietser van de weg hebben gemaaid. "Contout is aangehouden omtrent een aanrijding, die het leven kostte aan een veertigjarige man", wist de openbare aanklager te melden. "Hij wordt op dit moment vastgehouden in een gevangenis in hoofdstad Cayenne."

Lokale media berichtten dat een grote 4x4 of SUV betrokken was bij het ongeval. Voorlopig is het nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om de wagen van Contout gaat. Het slachtoffer werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis, maar de laatste hulp kon niet baten.

Contout speelde voor Auxerre in de Champions League en was in Frans Guyana ook een succesvol international. In 14 wedstrijden kwam hij 4 keer tot scoren.