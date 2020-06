Voormalig NBA-kampioen verkoopt betoger die zijn wagen had toegetakeld flink pak rammel YP

02 juni 2020

07u30

Bron: TMZ 2 Time-out Je solt maar beter niet met JR Smith. In een filmpje dat circuleert op sociale media is te zien hoe de 34-jarige basketballer, die in 2016 nog de NBA-titel pakte met Cleveland aan de zijde van LeBron James, op gewelddadige wijze een man aanpakt die de ruit van zijn truck aan diggelen zou hebben geslagen tijdens een betoging ter nagedachtenis van George Floyd. Nadien stuurde Smith zelf nog een videoboodschap de wereld in waarin hij één en ander duidt.

This guy broke JR Smith’s windows and JR let him have it pic.twitter.com/0Ap46Zz9ao NBA Central(@ TheNBACentral) link

Overal in de Verenigde Staten wordt er dezer dagen geprotesteerd naar aanleiding van de dood van George Floyd, de zwarte man die begin vorige week stierf na politiegeweld. Ook in Los Angeles was dat niet anders en dat er dan nevenschade is, is blijkbaar onvermijdelijk. Zo werd ook de wagen van basketbalspeler JR Smith bewerkt - een van zijn ruiten sneuvelde - maar Smith was zelf in de buurt op het moment van de feiten en hij besloot dan maar zelf het recht in eigen handen te nemen. Op bovenstaande beelden is te zien hoe de gewezen rechterhand van LeBron James bij de Cleveland Cavaliers de vermoedelijke dader zelf trakteer op enkele rake trappen en slagen. De betoger zelf kon zich uiteindelijk wel nog uit de voeten maken, maar hij zal zich zijn strapatsen ongetwijfeld nog wel een hele poos heugen.

Er was een van die blanke kerels die geen idee had waar hij naartoe ging en de ruit van mijn truck aan diggelen sloeg. Het gebeurde in een rustige wijk en er was helemaal niets aan de hand. Ik ben achter hem aangegaan en heb hem een lesje geleerd JR Smith

Nadien nam Smith zelf een videoboodschap op waarin hij een en andere duidelijk maakte. “Er was een van die blanke kerels die geen idee had waar hij naartoe ging en de ruit van mijn truck aan diggelen sloeg. Het gebeurde in een rustige wijk en er was helemaal niets aan de hand. Ik ben achter hem aangegaan en heb hem een lesje geleerd. Dus als de beelden uitlekken, ik heb hem enkele tikken verkocht. Dit heeft niks met racisme te maken. Ik heb met niemand een probleem en niemand heeft een probleem met mij. Er is een probleem met het systeem. Maar die kerel had wel mijn ruit stukgemaakt”, zo klonk zijn relaas. Het is niet duidelijk of de zaak nog een juridisch staartje krijgt.

JR Smith responds to the video of his encounter with a looter.



Real one. pic.twitter.com/WXhwnOxn9I Legion Hoops(@ LegionHoops) link

De feiten dateren van 31 mei en ‘t is overigens niet de eerste keer dat Smith op die dag het nieuws haalt. Dag op dag twee jaar geleden had Smith, toen nog bij de Cleveland Cavaliers, aan het einde van Game 1 in de NBA Finals tegen de Golden State Warriors, niet door dat zijn team moest achtervolgen, waardoor er kostbare tijd verloren ging. LeBron James, toen nog de grote ster bij de Cavs, sprong net niet uit zijn vel. De Cavaliers zouden die wedstrijd verliezen na verlengingen en ook de NBA-titel ging verloren. Momenteel zit Smith zonder club.

Lees ook.

Divock Origi en Liverpool-ploegmaats staan stil bij dood van George Floyd

Michael Jordan heeft genoeg van racisme in VS: “Druk opvoeren om regels te veranderen”, ook huidige topsporters roeren zich

Striemende kritiek van Hamilton op F1-collega’s die “dood van George Floyd stilzwijgen”: “Ik ben een van de weinig gekleurde mensen en sta alleen”