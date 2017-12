Voormalig Arsenal-ster die ook op onze velden indruk maakte aan lager wal: "Ik heb zoveel schrik dat ik de lichten doof als ik thuis ben" Glenn Van Snick

13u15

Emmanuel Eboué zit in de hoek waar de klappen vallen. De gewezen Ivoriaanse voetballer van onder meer Waasland-Beveren en Arsenal streek tijdens zijn profcarrière miljoenen euro's op, maar verbergt zich nu voor gerechtsdeurwaarders en slaapt bij een vriendin op de vloer. " Ik schaam me voor mijn eigen situatie."

Eboué - 34 inmiddels - vertelt in ' The Sunday Mirror' zeer openlijk over zijn netelige situatie. Tussen 2002 en 2005 schitterde de Ivoriaan - samen met een heleboel landgenoten - in het truitje van SK Beveren op onze Belgische velden. Het leverde hem een transfer op naar het grote Arsenal, waar Eboué eveneens snel de harten van vele supporters wist te veroveren. Een rijkelijk loon, een riante villa, en enkele peperdure sportwagens waren dan ook het logische gevolg. Bovendien mocht de man uit Abidjan in 2006 opdraven in de Champions Leaguefinale tegen Barcelona en leidde hij zijn land naar een finale in de Afrika Cup. Na zeven jaar Premier League koos hij voor een avontuur bij Galatasaray - goed voor een jaarlijks salaris van 1,8 miljoen euro. De man had alles.

BELGA Emmanuel Eboue houdt Kevin Vandenbergh af.

Naïef

Maar die vreugde, faam én rijkdom heeft nu plaatsgemaakt voor diepe treurnis. Eboué - op dit moment out wegens ziekte - staat op het randje van de afgrond. De reden: de vechtscheiding met zijn vrouw Aurelie, die hem het leven ongelofelijk zuur maakt. Zijn partner dreigt het landhuis in Enfield te verwerven én kreeg bovendien het voogdij over de drie kinderen, die Eboué sinds juni niet meer zag. Tot de koop toe kreeg hij niet veel later te horen dat zijn grootvader - de man die Eboué opvoedde - was overleden en kwam zijn broer om in een verschrikkelijk moto-accident. Geen dak meer boven het hoofd, vrouw en kinderen kwijt en de dierbaarste familieleden verloren. Teveel leed voor één man.

Photonews

"Ik kan het me niet permitteren om een advocaat te betalen", aldus de voormalige ster over de scheiding van zijn vrouw. "In mijn carrière ben ik nooit echt op de hoogte geweest van mijn financiële situatie. Ik liet me omringen door de verkeerde mensen en alle bankzaken werden door Aurelie geregeld." Die onwetendheid komt de Ivoriaan nu duur te staan, Aurelie kan nu alle financiële kwesties in haar voordeel betwisten. "Ik vraag me af waarom ik zo naïef ben geweest. Waarom heb ik hier niet eerder aan gedacht? Het geld dat ik verdiende, stuurde ik naar mijn vrouw voor onze kinderen. Alles wat ze me voorlegde, tekende ik zomaar."

BELGA Emmanuel Eboue and Aurelie Bertrand in betere tijden.

De bunker

Sindsdien is het leven van de Ivoriaan drastisch veranderd. Wanneer hij in zijn villa in Enfield verblijft - binnen drie weken wordt daar een uitspraak over gedaan maar het ziet er allesbehalve rooskleurig uit - vreest hij elke seconde dat de deurwaarder komt aankloppen om te melden dat hij ook dát kwijt is. "Soms doof ik de lichten zodat iedereen denkt dat ik er niet ben. Elke seconde ben ik bang dat er plots wordt aangebeld." Voorts is Eboué vaak te vinden bij een vriendin in 'de bunker' - waar hij op de grond slaapt - verplaatst hij zich door Londen via de bus én wast hij zijn kleren met zijn handen bij gebrek aan een wasmachine. "Elke dag was ik mijn spijkerbroek, mijn kleren, alles. Mijn handen zijn hard. Het is alsof ik op een boerderij heb gewerkt." Maar het meest van alles mist hij zijn kinderen. "Dat doet me het meeste pijn. Het is heel zwaar om helemaal alleen te zijn."

Een schril contrast met de glorie die de man sinds zijn 21ste kende. "Telkens als ik vrienden op tv zie voetballen, zeg ik tegen mezelf dat ik daar ook nog had moeten rondlopen. Ik schaam me voor mijn eigen situatie." Maar opgeven doet Eboué niet. Hij hoopt zelf op een dag terug te keren naar het voetbalwereldje. "Ik blijf God danken, ook al wens ik niemand toe wat ik nu heb moeten meemaken. Maar ik hoop op een dag opnieuw te kunnen werken voor mijn oude liefde: Arsenal. Ik zou overal hulp accepteren, maar als mijn vorige club me wil helpen, dan zou ik heel, heel gelukkig zijn. Misschien kan ik er de jonge spelers wel bijstaan?"

epa Emmanuel Eboué.