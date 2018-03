Voor wie 40 miljoen op overschot heeft: Elin Nordegren, de ex van Tiger Woods, verkoopt haar gigantische luxevilla in Florida Hans Op de Beeck

14 maart 2018

10u12 40 Time-out Elin Nordegren, de ex-vrouw van golfer Tiger Woods, heeft haar villa in North Palm Beach, Florida, te koop gezet voor 40 miljoen euro. Reden: de Zweedse, een gewezen model, wil samen met de zoontjes Sam (10) en Charlie (8) die ze samen met Tiger heeft, toch iets kleiner gaan wonen.

Eerst even wat voorgeschiedenis rond de villa: Nordegren kocht het landgoed van 1,4 are in 2011, een jaar na haar scheiding met liefdesrat Woods, voor net geen tien miljoen euro. Daar stond toen overigens ook al wel een stulpje op met zes badkamers en acht slaapkamers. Maar die villa viel niet geheel in de smaak van Miss Nordegren dus liet ze die tegen de grond halen, om er dit paleis in Britse West Indies architecturale stijl te laten optrekken. In 2014 waren de werken voltooid.

De woonst bevindt zich in Seminole Landing, een hermetisch afgesloten privé-gemeenschap die uitgeeft op de Atlantische Oceaan en met de beruchte Seminole Golf Club nabij. De villa omhelst in totaal een slordige 2.400 vierkante meter en telt elf slaapkamers, twee keukens en 15 volledig ingerichte en drie halfingerichte badkamers. Er is ook een dakterras, wijnkelder, cinema, ondergrondse gymzaal, een kamer met panoramisch uitzicht die uitgeeft op het zwembad en er zijn uitschuifbare deuren in glas. Je hebt ook een tuin van 60 meter breed die direct uitgeeft op het strand.

Daar stopt het niet. De villa komt ook met een apart huisje dat een aparte bar, 'zomerkeuken' en pooltafel heeft, inclusief twee afgescheiden slaapkamers met elk een eigen living en kitchenette. Rond de woonst heb je nog een 'putting green' om te golfen en een basketbalterreintje. Voor de kenners: het interieur is van de hand van Angela Reynolds, die dat onder andere ook voor de villa van Celin Dion op Jupiter Island gedaan heeft.

Nordegren was zes jaar getrouwd met Woods, tot hun in de schandaalpers breed uitgesmeerde scheiding in 2010. De nu 42-jarige Woods zei daar toen over: "Ik was ontrouw en had vele affaires. Wat ik gedaan heb, is niet aanvaardbaar. Ik heb toen veel kapot gemaakt." Volgens de woordvoerder van de Zweedse werkt ze niet langer als model, maar studeert ze in mei af als psychologe. Nordegren zegt de scheiding goed verwerkt te hebben. "Ik voel me goed nu. Mijn relatie met Tiger is nog louter gebaseerd op onze kinderen en we doen dat heel goed. Echt waar. Hij is een fantastische papa."