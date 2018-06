Volgens deze BBC-theorie wint België het WK YP

12 juni 2018

13u10

Vanaf donderdag strijden 32 landen om eeuwige roem op het WK voetbal in Rusland. Het gros van de bookmakers tipt Brazilië als topfavoriet, maar BBC gooide het over een andere boeg. Het Britse medium keek naar de trends, statistieken en patronen van voorafgaande grote toernooien, en wat blijkt: volgens de nieuwssite mag straks... België met de wereldbeker naar huis. Dit is hoe die boude voorspelling tot stand kwam.

* REEKSHOOFD ZIJN

Sinds het WK in 1998, toen het deelnemersveld werd uitgebreid naar 32 landen, was elke eindwinnaar in eerste instantie al reekshoofd in de poulefase. Het laatste niet-reekshoofd dat met de Wereldbeker aan de haal mocht, was Argentinië in 1986 (de 'Hand van God', weet u nog wel). Op die manier blijven er nog maar acht van de 32 landen over. Zijnde:

Frankrijk

Duitsland

Brazilië

Portugal

Argentinië

België

Polen

Rusland

* NIET HET GASTLAND ZIJN

Het is al 44 jaar de traditie dat het gastland ook reekshoofd is. Aangezien Rusland maar 66ste is op de wereldranglijst, zou het land normaal gezien nooit zo'n status verkrijgen.

Het WK organiseren is dus lang niet meer zo'n zekerheid tot succes dan dat dat in de beginjaren van het WK het geval was. In de eerste elf edities, van 1930 tot 1978, werd het gastland liefst vijf keer de eindwinnaar. Nadien voltrokken zich nog negen edities, met enkel nog Frankrijk dat zich in 1998 in eigen land tot wereldkampioen kon kronen. Dus: ook Rusland valt al af.

* DEFENSIEF IJZERSTERK ZIJN

Sinds er 32 teams strijden om de wereldtitel, kreeg geen enkele van de vijf wereldkampioenen ooit meer dan vier goals tegen in de zeven wedstrijden die ze in de eindfase afwerkten. Van de zeven landen die nog overschieten, had Polen met een gemiddelde van 1.4 tegengoals per wedstrijd de zwakste defensie in de kwalificaties. Duitsland en Portugal kregen gemiddeld 0.4 goal tegen, België en Frankrijk 0.6, Brazilië 0.61 en Argentinië 0.88. Conclusie: ook Lewandowski & co grijpen er straks naast, en toen waren we nog met zes.

* EUROPEES ZIJN

WK-winnaars kwamen vooralsnog uitsluitend uit Europa en Zuid-Amerika. Tot voor kort hadden Europese landen vaak last van de 'reisziekte', maar Spanje (wereldkampioen in Zuid-Afrika) en Duitsland (laureaat in Brazilië) brachten daar verandering in.

Op de WK's die werden afgewerkt in Europa, kregen we bijna uitsluitend Europese winnaars. Voor de laatste niet Europese winnaar moeten we terug naar 1958, toen Brazilië triomfeerde in Zweden. Dat gegeven indachtig vallen ook Brazilië en Argentinië af, waardoor enkel nog Frankrijk, Duitsland, Portugal en België overblijven.

* DE BESTE DOELMAN HEBBEN

Je zou denken dat vooral doelpuntenmachines WK's winnen, maar sinds 1982 was het in slechts twee gevallen zo dat de eindwinnaar ook de WK-topschutter in zijn rangen had. Dat was zo bij Ronaldo (de Braziliaanse) in 2002 en bij de Spaanse David Villa in 2010.

Integendeel zelfs: WK-winnaars zijn vooral afhankelijk van hun doelmannen, want op vier van de vijf laatste WK's was de beste doelman van het toernooi ook die van de eindwinnaar.

Van de vier ploegen die nog overschieten, lijkt de kans eerder klein dat Rui Patricio (Portugal) het beter zal doen dan Manuel Neuer (Duitsland), Hugo Lloris (Frankrijk) en Thibaut Courtois (België). Dus: exit Portugal.

* DE ERVARING HEBBEN

Sinds het deelnemersveld in 1998 werd uitgebreid naar 32 landen, werden de WK-winnaars steeds ervarener. Om u een idee te geven, lijsten we hieronder het gemiddelde aantal caps per speler van de eindlaureaat op van de vijf laatste WK's:

Frankrijk (1998): 22,77 caps

Brazilië (2002): 28,04

Italië (2006): 32,91

Spanje (2010): 38,30

Duitsland (2014): 42,21

Bij de drie landen die BBC nog overhoudt in de eigenzinnige voorbeschouwing, ligt het gemiddelde aantal caps per speler bij Frankrijk op 24,56, dat van Duitsland op 43,26 en spant ons land de kroon met gemiddeld 45,13 interlands per speler. Op die manier neemt BBC in de eigengereide pronostiek ook afscheid van Frankrijk...

* NIET DE HUIDIGE WERELDKAMPIOEN ZIJN

Een wereldtitel is moeilijk te verdedigen. Sinds Brazilië het toernooi in 1958 en 1962 twee opeenvolgende keren won, slaagde geen enkel land er nog in dat huzarenstukje te herhalen. Meer zelfs: in de laatste vier edities van de wereldbeker werd de uittredende kampioen maar liefst drie keer naar huis gestuurd na de groepsfases.

Ook al doet Duitsland het over het algemeen uitstekend op WK's (op de laatste negen WK's - waaronder nog drie als West-Duitsland - stak het tweemaal de eindzege op zak, speelde het daarnaast nog drie finales en werd het twee keer derde), toch is de geschiedenis de 'Mannschaft' volgens de BBC-pronostiek niet gunstig gezind.

DUS: België wordt wereldkampioen!

