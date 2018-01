Voigt slaagt niet in opzet om 7 marathons in 7 dagen te lopen: “Dokter stond op punt mij te laten opnemen in ziekenhuis” XC

14u01

Bron: rbb24.de 0 getty Jens Voigt. Time-out Jens Voigt is er niet in geslaagd om zeven marathons in zeven dagen te lopen. Op dag vijf moest de Duitse ex-renner de strijd staken door een bacteriële infectie in zijn linkerbeen. “De dokter stond op het punt mij te laten opnemen in het ziekenhuis”, klonk het bij ‘der Jens’.

De bedoeling was dat Voigt zijn marathons zou lopen van 2 tot en met en 8 januari, telkens van twaalf uur ’s middags tot ongeveer vier uur in de namiddag. “Ik ben benieuwd wat dit wat met mijn lichaam en geest zal doen”, klonk het vooraf. Niet veel goeds dus. Vandaag moest hij opgeven door een bacteriële infectie in zijn linkerbeen. “Dit is heel frustrerend”, aldus Voigt.

Waarom zeven marathons lopen in één week? Voigt zet zich namelijk elk jaar in voor een goed doel. Dit keer verzamelde hij door zijn ambitieus marathonplan geld in voor ‘Tour de Cure’, een Australische organisatie die zich inzet in de strijd tegen kanker. Vorig jaar incasseerde hij 25.000 euro dankzij zijn Everest Challenge. Toen moest hij op de fiets 8.848 hoogtemeters -oftewel het equivalent van de Mount Everest- overwinnen in 24 uur.

7 Marathons in 7 Days. @thejensie is doing another mega challenge. pic.twitter.com/9oTIXm7MlJ CORSO(@ CORSOsports) link