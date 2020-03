Voetballer zijn in tijden van corona: Vincent Kompany slaat aan het tuinieren, tot grote verbazing van z'n vrouw Carla Redactie

18 maart 2020

08u22 0 Time-Out Trainingen afgelast, wedstrijden uitgesteld en nu zelfs geen EK meer... Het zijn luwe tijden voor voetballers. Maar dat biedt wel genoeg tijd om andere dingen te doen en dus trekt Vincent Kompany maar de tuin in om er wat te werken. Het leidt tot grote verbazing bij z’n vrouw Carla.

Ze postte een filmpje op Instagram waarin te zien is hoe Kompany wat bladeren wegveegt: “Het coronavirus beïnvloedt nu ook mijn echtgenoot. Hij is aan het tuinieren, hij is echt aan het tuinieren”, luidt het verwonderd. “Zo ver is het gekomen.”