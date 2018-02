Voetballer zet kwaad bloed nadat hij neus snuit in geldbriefje YP

16 februari 2018

Stanislas Manayev, een 19-jarige Rus die uitkomt voor derdeklasser Chertanovo Moskou, heeft met een video op Instagram voor heel wat ophef gezorgd. In de clip is te zien hoe hij door zijn ploegmaats een briefje van 5.000 roebel (zowat 70 euro) toegestopt krijgt en zegt: "Ik zou dit geld kunnen geven aan de mensen die het nodig hebben, maar ik moet mijn snot kwijt en doe dat dus niet", waarop hij zijn neus snuit met het briefje. De video werd al snel verwijderd, maar dezer dagen is het kwaad dan natuurlijk al geschied. Ook Pavel Kolobov, de Russische minister van Sport, kon niet lachen met de frats. “Deze video toont aan hoe laag het culturele niveau is van deze speler. Ik ben er zeker van dat hij zijn lesje heeft geleerd uit al de controverse, maar toch verdient hij een flinke draai om de oren."