Voetballer vergeet metéén nederlaag als hij na de match 'iets' nakijkt

Voor Kevin O'Connor kon 2018 niet beter beginnen. De verdediger van Preston North End - een club uit de Championship, de Engelse tweede klasse - had op oudejaarsavond van zijn dooppeter een loterijbiljet cadeau gekregen, met de boodschap: "Ik wens je er veel geluk mee". Profetische woorden, want het lotje leverde O'Connor de hoofdprijs op. De 22-jarige voetballer was met een klap een miljoen euro rijker. Al was hij zich daar zelf eerst helemaal niet van bewust.

"Mijn moeder had gehoord dat het winnende biljet in een winkel in haar buurt was verkocht", aldus O'Connor. "Ze raadde mij aan om mijn cijfers te controleren. We hadden die dag een wedstrijd tegen Middlesbrough, ik was helemaal vergeten dat ik nog een loterijbiljet had. Toen ik de cijfers nakeek, was mijn verrassing groot. Ik had nooit gedacht dat ik één miljoen euro zou winnen."

O'Connor speelt pas sinds enkele maanden voor Preston North End, waar met Marnick Vermijl (ex-Standard en Manchester United) ook één Belg actief is. De club staat momenteel negende in de Championship. De wedstrijd tegen Middlesbrough ging overigens met 2-3 verloren, maar dat zal O'Connor ongetwijfeld worst wezen.

