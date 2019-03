Voetballer van Galatasaray knalt penalty met opzet naast doel en wordt daarvoor overladen met lof TLB

27 maart 2019

De 13-jarige Beknaz Almazbekov, een jeugdspeler van Galatasaray, wordt overladen met lof op de sociaalnetwerksites. Niet vanwege een sierlijke dribbel of een heerlijke goal, maar wel omdat Almazbekov tijdens een wedstrijd tegen Istanbulspor uitgepakt heeft met een knappe fair play-actie. De aanvoerder van de U14 van de Turkse topploeg vond (terecht) dat hij een onterechte strafschop had gekregen en knalde de elfmeter met opzet naast, waarna applaus volgde van zijn tegenstanders. De ‘misser’ brak Galatasaray gelukkig ook niet zuur op, want de ploeg uit Istanbul won met 3-0.