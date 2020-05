Voetballer (19) die dit seizoen doorbrak bij Man United doet vader gloednieuwe Mercedes cadeau: “Ik sta te trillen” Redactie

22 mei 2020

12u43

Bron: UtdReport, SportBible 0 Time-out ‘t Is eens wat anders dan een horloge of een waardebon voor een plaatselijk tuincentrum. Brandon Williams, een linksachter van 19 van Man United, ging dit jaar een stapje verder met het cadeau voor de voor de verjaardag van zijn vader. De verdediger kocht... een gloednieuwe Mercedes.

Brandon Williams bought his father a new Mercedes for his birthday 🚘🙌 pic.twitter.com/9PU7uxdSpG utdreport(@ utdreport) link

Williams is een jeugdproduct van Manchester United dat dit seizoen doorbrak in de hoofdmacht van de Britse topclub. De Engelsman kreeg van Ole Gunnar Solskjaer heel wat speelgelegenheid, onder meer in de Premier League én in de Europa League (ook in de heenmatch tegen Club Brugge, red.). Hij kreeg intussen ook een verbeterd contract voorgeschoteld en volgens Britse media levert dat Williams zo’n 40.000 pond (bijna 45.000 euro) per week op.

A promising start to life in the #MUFC first team for Brandon Williams this season 👏 pic.twitter.com/sdiEfUSnql Manchester United(@ ManUtd) link

Dan kan er wel iets meer dan een horloge van af, moet Williams gedacht hebben. Hij parkeerde een gloednieuwe Mercedes voor zijn ouderlijk huis, waarna zijn vader naar de straat werd gehaald. De man geloofde zijn ogen niet. “Ik sta te trillen. Neem je me in de maling?”, vroeg hij aan Williams, terwijl die hem de sleutel overhandigde. “Neen, hoor, ga maar kijken”, repliceerde de verdediger van Manchester United. Hoeveel de wagen precies kost, is niet duidelijk. Het filmpje werd gisteren verspreid door Utdreport en gretig gedeeld.