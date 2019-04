Voetbalfan laat tattoo zetten met QR-code die linkt naar historische match... maar video wordt verwijderd TV

Toch beter twee keer nadenken voor je een tattoo laat zetten. Dat weet nu ook een River Plate-fan die een QR-code liet tattooëren. De QR-code kon worden gescand met een smartphone en die opende dan een video met de samenvatting van de overwinning van de Copa Libertadores tegen aartsrivaal Boca Juniors. Maar die video is van het net gehaald door Youtube, waardoor de tattoo dus eigenlijk niks meer waard is.

Meer dan enkele uren heeft de man dus niet kunnen genieten van zijn interactieve tattoo. Nochtans was het een leuk idee, dat ook effectief (eventjes) werkte. Op een video is te zien hoe de tattooëerder de QR-code scande met zijn smartphone waarop vervolgens de video ‘La Gloria Eterna’ opende via Youtube. De tattoo werd verspreid door een journalist via Twitter en voetbalfans konden de fun ervan wel inzien.

Whoever uploaded that video should delete it for the bants. Actually I’m gonna go and report it for copyright infringement as we speak just to ruin his tattoo lol https://t.co/CGf50ScTm0 Adam ♦️(@ JOURNALlSTE) link

Toch vond een zekere Adam, die voor Manchester United supportert, het nodig om een campagne op te starten zodat de video van Youtube zou worden verwijderd. Al dan niet grappig bedoeld, omdat hij het naar eigen zeggen niet zo heeft voor Argentijnen. “Wie de video heeft geüpload, zou deze moeten verwijderen. Misschien doe ik het zelf wel door een klacht te melden wegens inbreuk op het auteursrecht. Alleen maar om zijn tattooage te verpesten, lol”, schreef Adam op Twitter. Hij voerde de daad bij het woord en gaf een link naar de videoclip om zo anderen aan te sporen om hetzelfde te doen.

Adams opdracht was geslaagd toen enkele uren later de video werd verwijderd. ‘Deze video is niet beschikbaar’ staat er vanaf nu bij te lezen. Vermoedelijk hebben een groot deel Boca Junior-supporters de campagne mee ondersteund. “Ik heb er geen woorden voor”, tweette Adam nadien nog triomfantelijk. Waarschijnlijk had hij dit effect nooit verwacht. Feit is wel dat de River Plate fan nu met een betekenisloze tatoeage op zijn rechterkuit achterblijft. Gelukkig heeft de tattoo voor hem wel nog emotionele waarde, omdat River Plate over twee duels de meerdere was van Boca Juniors (5-3) en zo de Copa Libertadores vorig jaar op hun naam schreef.

Historische finale

De Copa Libertadores is een bekerkampioenschap voor Zuid-Amerikaanse voetbalploegen. Vorig jaar stonden de Argentijnse buren uit Buenos Aires River Plate en Boca Juniors tegenover elkaar in de historische finale die over twee wedstrijden werd gespeeld. Omdat ze elkaars grootste vijand zijn, waren er veel ongeregeldheden in Buenos Aires naar aanloop van de dubbele confrontatie. Er waren rellen, spelersbussen werden aangevallen en zelfs kinderen werden gebruikt om Bengaals vuurwerk in het stadion te smokkelen. Daarom vond de terugwedstrijd niet plaats in het Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti van Liver Plate, maar werd er voor neutraal terrein gekozen door in het Santiago Bernabéu van Real Madrid af te trappen.

I can’t breathe pic.twitter.com/7aeUxcEMNY Adam ♦️(@ JOURNALlSTE) link