Voetbalanalist René 'Renate' van der Gijp drijft de spot met Bo Van Spilbeeck, de reacties laten niet op zich wachten XC

02 februari 2018

23u02 1327

René van der Gijp sprak in de studio van het Nederlandse voetbalprogramma Voetbal Inside plots de volgende woorden uit: “Ik wil verder als Renate.” Johan Derksen en Johan Boskamp konden vervolgens even niet meer bijkomen van het lachen. Van der Gijp ging zelfs nog een stapje verder – na de reclame verscheen hij als vrouw in het programma.

Dat Boudewijn Van Spilbeeck voortaan door het leven gaat als Bo, hebben ze bij Voetbal Inside duidelijk niet gemist. “Van Spilbeeck is daardoor wereldberoemd geworden”, luidde het bij Boskamp. “Dat het knap is dat ze dat durft? Ik vind het eerder gek”, aldus Derksen. Bij Voetbal Inside halen ze wel vaker homofobe grappen uit, al worden die niet altijd met evenveel applaus ontvangen...

Ook nu zijn er op social media er veel negatieve reacties te lezen op de actie van Van der Gijp. "Wat is dit voor programma?" vraagt iemand zich af. "We moeten vooral niet doen alsof het gedrag van Derksen en Gijp normaal is", stelt een ander. Ook wordt er opnieuw opgeroepen dat de sponsors van het programma zich terug moeten trekken, dat gebeurde eerder na beweringen dat de talkshow racistisch, seksistisch en homofoob zou zijn.

Zap ff toevallig over #vi #voetbalinside heen....

Wat een walgelijke kerels zeg! #JohanDerksen en #RenévanderGijp

Dat jullie @RTL7 hun nog steeds zendtijd geven!

Gatverdamme! M😜scha 🙉🙈🙊(@ JanseJ71) link

Hoe lang is voetbal inside nog houdbaar voor RTLnederland met keer op keer discriminerende rellen. loek peters(@ 1Loekpeters) link

Zo triest. Mensen beseffen niet wat voor worsteling het is.... grappen worden gemaakt om het te snappen. Maar dit is geen onderwerp om grappen over te maken. https://t.co/U6Xd2UFOSj Melanie Zwama(@ melaniezwama) link

Hahahaha! Wat. Ongelofelijk. Grappig. Ik. Kom. Niet. Meer. Bij.



Zegt helemaal niemand.



Hou toch op, stelletje homofobe, transfobe eikels. Jullie zijn om te kotsen. 🤢🤮 Marcel van Driel - Jeugdboekenauteur(@ MarcelvanDriel) link

De intens trieste reacties vanuit links Nederland op deze tweet tonen dat VI een grappig doch noodzakelijk statement maakt. Wat een overgevoeligheid zeg. Wie niet op zijn buik ligt en de hele dag kweelt dat transgenders superdapper zijn allemaal, is transfobisch.



Lazer toch op. Russells Teapot(@ teapot_russells) link