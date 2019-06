Voetbal op klassieke grasmat ook even beu? Deze Russen strijden om ticket voor WK moddervoetbal Redactie

24 juni 2019

19u15

Bron: SNTV 0

In Rusland vond er het voorbije weekend een moddervoetbaltoernooi plaats. De teams bestaan uit dertien spelers en de wedstrijden bestaan uit twee helften van dertien minuten. De winnaars mogen Rusland vertegenwoordigen op het WK moddervoetbal in Finland. “Vooral fysieke sterkte en tactiek zijn belangrijk in moddervoetbal”, aldus scheidsrechter Alexey Volkov. “Deze sport is totaal anders dan het klassieke voetbal. Je kan het vergelijken met strandvoetbal, maar dan zwaarder”