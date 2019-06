Vluchten te duur? Deze Liverpool-supporter vond een goedkoper alternatief richting CL-finale QJ

05 juni 2019

17u55

Bron: sportbible.com 0 Time-out Een vliegreis vond hij te duur. Dus besloot Simon Wilson, Liverpool-supporter, op een goedkopere manier af te reizen naar Madrid, waar zijn favoriete club de Champions League-finale speelde. Hij telde 40 pond neer voor een oude Škoda Favorit GLXi en reed, niet zonder pech, naar Madrid en terug. “Ik zou het zo opnieuw doen.”

Toen Simon Wilson een ticket voor de Champions League-finale in Madrid kon bemachtigen, was het hem snel duidelijk: een vliegreis zou hem te veel geld kosten en ook een ticket voor de trein zag hij niet zitten. Zijn oplossing? Op het internet de goedkoopste wagen zoeken en zelf naar Madrid bollen. Wilson, een Youtuber, telde 40 pond neer voor een Škoda Favorit GLXi, versierde de wagen en vertrok, drie dagen op voorhand, naar de Spaanse hoofdstad.

Op weg naar het Wanda Metropolitano, het stadion waar de finale plaatsvond, zag Wilson het echter somber in: “De hele weg naar Madrid was ik sceptisch of we het wel zouden halen. We waren net in Dover aangekomen voor de veerboot en er vloog een pijp van de motor af.” Uiteindelijk kregen Wilson en zijn drie meereizende vrienden de 26 jaar oude wagen weer aan de praat en konden ze toch op de veerboot te rijden.

Na zo'n 2.100 kilometer bolde de krakende wagen alsnog op tijd de Madrileense hoofdstad binnen, tot gejuich van de andere aanwezige Liverpool-supporters. Hun inspanning werd beloond: Liverpool won voor de zesde keer de Champions League na een 2-0-overwinning tegen Tottenham.

Drie dagen later stonden de vrienden terug in Liverpool: “Het was een lange autorit terug, maar ik denk dat het ons maar zo’n 400 pond aan benzine heeft gekost. We zijn dus met vier mensen naar de finale gegaan voor de helft van de prijs van één vliegtuigticket.”

Wilson zou zijn reis voor “honderd procent” aanbevelen. “Als we volgend jaar naar de finale in Istanbul gaan, komt er opnieuw iets groots aan. Oh ja, ik ga de auto houden, maar eerst wat onderdelen in orde brengen”, zegt Wilson lachend.

Right, now to find out if the Rolls will get us back to anfield?! We might not make today’s trophy parade but hopefully we’ll be back for next weekend 😂🚙💨 pic.twitter.com/z7Qv2Zq6aF Simon Wilson(@ simonjwils) link