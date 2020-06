Vijfde keer, goede keer? Tennislegende Nastase (73) trouwt deze keer met 30 jaar jongere vrouw YP

11 juni 2020

10u39 0 Time-out Ilie Nastase (73) is voor de vijfde keer in het huwelijksbootje gestapt. Deze keer gaf hij zijn ja-woord aan Ioana Simion, zijn 30 jaar jongere partner. Never a dull moment, met de Roemeense tennislegende.

Voor de jongere surfer: eerst nog even Ilie Nastase op de kaart zetten. De Roemeen was de eerste nummer één ooit op de ATP-ranking toen die in 1973 in het leven werd geroepen. Het jaar voordien had hij ook al de eer om als eerste topsporter ooit een sponsorcontract te tekenen bij Nike. Zijn palmares liegt er dan ook niet om: in totaal won hij 64 titels in het enkelspel, in het dubbelspel deed hij er nog 45 oppergaaien bij. Met als absolute uitschieters zijn overwinningen op de US Open in 1972 en Roland Garros in ‘73 en zijn vijf grandslamtitels in het dubbelspel. Maar hij genoot ook de reputatie van een enfant terrible te zijn. Zo lag het voor een groot deel aan hem dat er in 1975 een ‘code of conduct’ werd opgesteld. De boetes en schorsingen stapelden zich op, maar voor hem kwam het publiek wel naar de stadions. In 1985 hing hij na 1.085 officiële wedstrijden (waarvan hij er liefst 780 won) het racket aan de wilgen, zes jaar later zou hij opgenomen worden in de Hall of Fame.



Maar ook na zijn actieve carrière als tennisser bleef hij het nieuws domineren, met zijn vijfde huwelijk als nieuwste orgelpunt. Nadat het eerder niet lukte met Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Nastase en Brigitte Sfat, beproeft de Roemeen nu zijn geluk met de 43-jarige Ioana Simion. De twee zijn samen sinds september 2018, net nadat Nastase was gescheiden van zijn vierde vrouw. Het burgerlijk huwelijk werd al voltrokken in april vorig jaar, nu volgde de plechtige ceremonie voor de familie en vrienden in het Mamaia Resort in Constanta. Een bescheiden plechtigheid, noemt Nastase het zelf. “We wilden niks speciaals doen. Nadat we de kerk verlieten, zijn we gaan eten in een restaurant. Het was simpel, maar mooi - perfect wat we wilden, niet te veel volk en weinig poespas”, zo beschrijft hij de festiviteiten. Hij droeg wel zijn legeruniform van majoor-generaal, de rang die hij had in het Roemeense leger.

Laten we maar zien welke kleur de baby heeft. Chocolade met melk? Ilie Nastase tijdens de zwangerschap van Serena Williams

Om af te sluiten, lijsten we graag nog enkele van zijn andere ‘hoogtepunten’ op. Zo ging hij in 2017 zwaar zijn boekje te buiten als FedCup-kapitein van de Roemeense ploeg toen hij de Britse Johanna Konta “f***ing b***h” zou hebben toegesnauwd. De speelster barstte in tranen uit, waarna Nastase het stadion werd uitgezet. Later dat jaar was er ook nog de rel met Serena Williams. “Laten we maar zien welke kleur de baby heeft. Chocolade met melk?”, zo vroeg de man, die in 1996 nog tevergeefs een gooi deed naar het burgemeesterschap in de Roemeense hoofdstad Boekarest, zich openlijk af toen de Amerikaanse zwanger was van haar eerste kind. Al dat fraais leverde hem een schorsing van vier jaar op. En in 2018 werd hij tot slot nog twee keer opgepakt... op één dag.

