Vijf Gouden Ballen en nog wat eremetaal: Cristiano Ronaldo showt zijn prijzenkast in Madeira

Instagram: @cristiano

Wat doet een mens met vijf Gouden Ballen en nog wat ander eremetaal? In het geval van Cristiano Ronaldo is dat dan even een indrukwekkende foto nemen op zijn thuisbasis in Madeira. De Portugese superster van Real Madrid postte op Instagram een prachtig plaatje met een greep uit de beste trofeeën uit zijn prijzenkast. "Toen ik hier in Madeira als jongetje voetbalde en droomde van een carrière als profvoetballer, kon ik me amper voorstellen om op een dag zo'n foto te nemen. Ik draag dit moment vooral op aan mijn familie, mijn vrienden, mijn teamgenoten en mijn coaches. Ik wil met deze foto ook een speciaal dankwoordje uitbrengen aan mijn fans. Deze trofeeën zijn ook van jullie!"

Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava em chegar ao topo do futebol não podia imaginar que um dia tiraria uma foto como esta. Dedico este momento acima de tudo à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de equipa, aos treinadores com quem aprendi sempre e a tantos outros que trabalham nas estruturas de clubes e seleção. Por último, um agradecimento muito especial aos meus fãs. Estes troféus também são vossos!