Videodinges? Ref moet spelers tijdens rust van cruciaal Bundesliga-duel uit de kleedkamer vissen omdat videoref tóch penalty geeft

16 april 2018

23u00

Bron: Eigen berichtgeving, AD 78 Time-out De spelers van Mainz en SC Freiburg wisten niet wat hen vanavond overkwam. Het merendeel van de 22 protagonisten zal al in de kleedkamer voor de rust, maar op aangeven van de videoref moesten ze terug het veld op. Want Mainz kreeg alsnog een strafschop.

Scheidsrechter Guido Winkmann had een handsbal van Marc-Oliver Kampf bij een hoekschop niet gezien. De spelers van Mainz bleven nog even protesteren, terwijl de bezoekers snel de kleedkamer opzochten. Maar die moesten ze dus snel weer verlaten, omdat de videoref wél bij de les was. De sproeiers stonden al aan, maar de spelers moesten dus toch nog even opdraven. Pablo De Blasis benutte het buitenkansje ook en zette Mainz zo op 1-0. In de tweede helft maakte hij er nog 2-0 van, waardoor Mainz over Freiburg uit de gevarenzone wipt.

De videoref wordt sinds dit seizoen in de Bundesliga gebruikt. Er waren al diverse incidenten. De Duitse voetbalbond DFB gaf in de winterstop aan dat de VAR in elf gevallen een verkeerd besluit had genomen. In januari meldde het Duitse voetbalblad Kicker dat liefst 47 procent van de profvoetballers in de Bundesliga van VAR (video assistant referee) af wil.

VAR controversy: Epsiode 3041



🗣 - Half-time whistle blown

💦 - Sprinklers on

🎥 - VAR awards Mainz a penalty

🙈 - Majority of players not on pitch



Chaos in the Bundesliga: https://t.co/jd3S1pe7hk #M05SCF pic.twitter.com/d7TQxng6fq Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

De handsfase:

Incredible footage on @Eurosport_DE in Germany of the SC #Freiburg players in the tunnel being told to return to the pitch to face a penalty. "No, we're not going back out!" is one audible shout.#m05scf pic.twitter.com/dfb4ZxuUWv DW Sports(@ dw_sports) link

YESSS! We're confused. But we've scored!



(45+5') #M05SCF 1-0 pic.twitter.com/mgEG0URdxd Mainz 05 English(@ Mainz05en) link

