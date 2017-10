VIDEO: Zo zot als een achterdeur, ex-verdediger Manchester United helpt je doorheen de maandagblues DMM

Naar zijn wekelijkse gewoonte heeft Patrice Evra weer toegeslagen op de sociale media. De vleugelverdediger van Marseille hangt daarbij onder de slogan "I love this game" telkens de eeuwige positivo uit. Ook nu was het weer van dattum met een perfecte imitatie van Bob Marley. Toegegeven, ook bij ons werkt de Fransman stevig op de lachspieren.



Evra is trouwens een voorbeeld voor velen. Vorige maand trok de Franse topvoetballer Marseille rond om er voedsel uit te delen aan daklozen. In een halfuur tijd trof hij zo liefst twaalf zwervers aan. "Wat hebt u vandaag gedaan? Iemand geholpen?", postte Evra toen op zijn Instagram-account. Andermaal een mooi gebaar van 'Tonton Pat'. "One love, one heart, one Patrice Evra."

Last van een zware maandag? ¿¿ Patrice "Bob Marley" Evra helpt je er doorheen! ¿¿¿¿¿¿



