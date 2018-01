VIDEO: Zo werd Cristiano Ronaldo verzorgd aan zijn snijwonde nadat hij de show stal met gsm van clubdokter Mike De Beck

22 januari 2018

22u48

Bron: Instagram 0

Hij scoorde dan wel twee keer tegen Deportivo La Coruña, maar het waren niet zijn doelpunten die gisteren de wereld rond gingen. Wel de actie waarbij de Portugees na zijn tweede doelpunt mee uitpakte op het veld. 'CR7' gebruikte de gsm van de clubdokter heel even om te kijken hoe zijn gezicht helemaal besmeurd was met bloed. Nu heeft Real Madrid op het officiële Instagramaccount de beelden vrijgegeven van de verzorging van Cristiano Ronaldo. Daarin is te zien hoe Ronaldo er wat onbewogen bij zit en de clubdokter zijn werk laat doen. Niet onbelangrijk: Real Madrid maakte gisteren brandhout van Deportivo. Het werd maar liefst 7-1.

📺👀 #RMLiga Watch how @Cristiano was treated after his injury against Deportivo. ¡Mira lo que no se vio de la herida de @Cristiano ante el Deportivo! #HalaMadrid Een foto die is geplaatst door null (@realmadrid) op 22 jan 2018 om 18:18 CET

