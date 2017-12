VIDEO: Zijn stuntzege was al groots, maar met deze flitsende dansmoves stal Belgische dartser pas écht de show Glenn Van Snick

11u39

Dimitri Van den Bergh zette gisteren op het WK darts meteen een prestatie vanjewelste neer. De 23-jarige Antwerpenaar stuurde in de eerste ronde Stephen Bunting, voormalig wereldkampioen in de BDO, met 3-1 huiswaarts. Een knappe overwinning, maar ook zijn wervelende danspasjes vóór de demonstratie mochten zeker gezien worden.

Van den Bergh had niet enkel een begenadigde dag aan het dartsbord. Tijdens zijn voorstelling profileerde ‘Dream Maker’ zich namelijk als een echt showbeest. Het publiek in het Alexandra Palace van Londen kreeg op de tonen van "Happy" van Pharrell Williams een flitsend dansoptreden voorgeschoteld. Van den Bergh palmde daarmee niet alleen een groot deel van de toeschouwers in, het was meteen ook een voorbode voor de knappe stuntzege. "Hij is in vorm. Alles losgooien!", merkte de commentator van Eleven Sports fijntjes op.

.@DreamMaker_180 is ook een hele goede danser! 😂😜🎯 pic.twitter.com/z98tMPlRRN Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link