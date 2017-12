VIDEO: Zijn humor is hij alvast niet verloren: doelman die crash Chapecoense overleefde veinst blessure aan zijn prothetisch been Mike De Beck

17u48 64 RV rv

Jakson Follman is een van de drie spelers van Chapecoense die de rampzalige vliegtuigcrash overleefde en hij is daarbij duidelijk zijn humor niet verloren. De voormalige doelman van de Braziliaanse eersteklasser mocht aantreden in een benefietwedstrijd en mocht zelfs ook scoren (zie beelden hieronder). De actie van de avond kwam echter van Follman zelf. Hij werd in de wind gezet en besloot dan maar theatraal tegen de grond te gaan. Follman zag er de humor wel van in en veinsde een blessure aan zijn prothese. Tot hilariteit van alle spelers en de scheidsrechter op het veld.