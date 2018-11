VIDEO. Wullaert getuige van “moment van waanzin”: arbiter vergeet muntje voor toss, ludieke oplossing levert hem schorsing op GVS

14 november 2018

15u58

Bron: Daily Mail, The Times, AD 0 Time-out Vreemde taferelen in het Engelse vrouwenvoetbal. In een match tussen het Manchester City van Tessa Wullaert en Reading vergat scheidsrechter David McNamara zijn muntstuk om bij de toss te bepalen wie de aftrap mocht geven. Hij besloot dan maar te improviseren en koos voor het spelletje schaar-steen-papier als oplossing. Zijn ludiek alternatief leverde hem een schorsing op.

In de Women’s Super League keken vicekampioen Manchester City - met Red Flame Tessa Wullaert negentig minuten tussen de krijtlijnen - en Reading elkaar in de ogen. Voor het spektakel kon beginnen was er echter één groot probleem. Scheidsrechter David McNamara kwam er pas op het veld achter dat hij zijn muntstuk in de kleedkamer was vergeten. Omdat de match op televisie werd uitgezonden en vertraging daardoor niet op prijs gesteld zou worden, koos hij dan maar voor een speelse oplossing.

In plaats van te ‘tossen’, ging hij voor het populaire spelletje van schaar-steen-papier. Beide aanvoersters fronsten even de wenkbrauwen, maar konden uiteindelijk niet anders dan het duel aan te gaan. Ook op de tribunes was er verwarring, maar konden ze de creativiteit van McNamara best pruimen.

“Een moment van waanzin”

De Engelse bond kon de actie van McNamara daarentegen niet waarderen en besloot de arbiter 21 dagen te schorsen. “Hij had beter voorbereid moeten zijn en een muntstuk op zak moeten hebben”, meldt een woordvoerder van de FA aan ‘The Times’. “Zijn optreden was een moment van waanzin. Het is teleurstellend, ongepast en erg onprofessioneel.”