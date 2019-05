VIDEO. Worstelaar beledigt vlak na titel van Man City het Liverpool-publiek met eigen versie van ‘Yesterday’ ODBS

13 mei 2019

12u31 0 Time-Out Het toppunt van ‘cojones’ hebben? Vlak nadat Manchester City zich tot kampioen van Engeland gekroond heeft en vlak voor een WWE-event (World Wrestling Entertainment) in Liverpool, stad van de Beatles, de draak steken met een van hun iconische nummers, ‘Yesterday’.

Worstelaar Elias heeft er haast een routine van gemaakt om voor de aanvang van een WWE-avond uit te pakken met een herwerkte versie van een bekend nummer, kwestie van het thuispubliek wat op stang te jagen. Maar gisteravond deed de man dat wel heel expliciet, toen hij enkele uren na de beslissende zege van Manchester City op Brighton (1-4) uitpakte met ‘Yesterday’. Aanvankelijk nog met de juiste tekst, tot Elias de toeschouwers meldt dat hij zijn eigen versie geschreven heeft. Waarop hij een shirt van Manchester City aantrekt en zingt: “Earlier today, Man City won their biggest game. Now Liverpool has no more games to play. Except when they lose to the Spurs two weeks away.” Vertaald: “Eerder vandaag heeft Man City zijn belangrijkste match gewonnen. Nu heeft Liverpool geen matchen meer te spelen. Alleen binnen twee weken, wanneer ze van de Spurs gaan verliezen.”

Liverpool strandde gisteren na 2-0-winst tegen Wolverhampton op één schamel puntje van Man City. De beste runner-up ooit uit de geschiedenis van de Premier League. Op 1 juni gaan ze wel voor de hoofdprijs in het Europese voetbal, wanneer ze de finale spelen van de Champions League tegen Tottenham. Het WWE kon de actie best smaken en postte de video op hun sociale media met het bijschrift: “Noot aan Elias: in de thuisstad van de Beatles, kan je maar beter de tekst van ‘Yesterday’ niet herschrijven of een een shirt van een zekere ploeg dragen.”