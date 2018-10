VIDEO. Voetballer scoort en sprint vervolgens naar de tribune om zijn vriendin ten huwelijk te vragen Redactie

30 oktober 2018

20u28

Bron: VTM Nieuws 0

In Chili heeft een voetballer zijn vriendin ten huwelijk gevraagd, net nadat hij een goal had gescoord. In plaats van te vieren met zijn ploegmaats snelde de 23-jarige Eduard Bello naar zijn vriendin Gabriela in de tribune. Dankzij de hulp van een staflid toverde Bello een ring boven… en Gabriela, die zei “ja”.