VIDEO. Vlaming over grootste langlaufwedstrijd: 'Dit is zoals het wielrennen in Vlaanderen'

03 maart 2019

15u44

Bron: VTM Nieuws

In Zweden nemen vandaag zo’n 16.000 langlaufers deel aan de grootste wedstrijd ter wereld. De wedstrijd is zo populair dat de tickets meteen uitverkocht waren. Toch kon ook een groep van 22 Vlamingen tickets bemachtigen. Eén van hen getuigt vanuit Zweden over de unieke sfeer die bij de wedstrijd hoort. De groep studenten van Thomas More doet mee aan de wedstrijd ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.