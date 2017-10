VIDEO: Veldrijdende Bradley Wiggins steekt de draak met zichzelf: "Oh, shit" DMM

Voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins is een beetje zelfspot niet vreemd. De flamboyante Brit deelde gisteren een filmpje op zijn Instagram-account met een opvallende passage in het veldrijden. "Het was de eerste en enige keer dat ik het veld in dook."

Wiggins koerste in de begindagen van zijn carrière vooral in Franse loondienst en het filmpje dateert dan ook vanuit zijn periode bij Française Des Jeux. Onder het toeziend oog van toenmalig ploegleider Martial Gaval is Wiggins op een kille winterdag in het bos op een veldritfiets te zien. De Brit gaat roemloos onderuit en blijft daarna gedesillusioneerd liggen. "Oh, shit."

Back in 2001, the first and only time I tried cyclo-cross! ¿¿ #TBT pic.twitter.com/QHgrUbOs24 Brad Wiggins(@ SirWiggo) link