VIDEO. Vandaag 30 jaar oud, de iconische opwarming van Diego Maradona op de tonen van ‘Life is life’

19 april 2019

08u19 0 Time-out Life is life. Na na na na na. De meeste legendarische opwarming uit de voetbalwereld is vandaag jarig. Dertig jaar geleden hield Diego Maradona in München de bal hoog op de muziekklassieker van Opus. Een heerlijk brokje voetbalgeschiedenis met een Belgisch kantje.

De beroemdste opwarming ter wereld blaast 30 kaarsjes uit. Diego Armando Maradona zoog op 19 april 1989 alle blikken naar zich toe toen hij in het Olympisch stadion van München opwarmde voor de terugwedstrijd van de halve finale van de UEFA-cup tussen Bayern München en SC Napoli. Maradona hield minutenalng de bal hoog op de tonen van ‘Live is Life’ van de Oostenrijkse band Opus. Met niet gestrikte schoenveters.

De beelden van de opwarming gingen al meermaals de wereld rond en dat is onder meer te danken aan Frank Raes. De voetbaljournalist van Sporza woonde als commentator van de toenmalige BRT de wedstrijd in München bij. Raes maakte de beelden niet zelf, maar vroeg ze snel op bij de Duitse zender ZDF om er een montage van te maken. Het resultaat liet zich samenballen in één club van 1 à 2 minuten. Het zijn tot op vandaag die beelden die van de opwarming een legendarisch stukje voetbalgeschiedenis maken.

De wedstrijd tussen Bayern en Napoli zelf eindigde op een 2-2 gelijkspel, waardoor Napoli door mocht naar de finale. Maradona scoorde in de bewuste wedstrijd in en tegen Bayern niet. Enkele weken later zou hij dat wel doen in de Europacup-finale. De Italianen versloegen daar uiteindelijk VfB Stuttgart en haalden zo de voorloper van de Europa League binnen.

