VIDEO: Tessa Wullaert na spuwincident: "Het is nu aan mij om te leren uit mijn fouten" Thomas Lissens & Yari Pinnewaert

13u32

Bron: vtm nieuws 90 RV rv Time-out Voor het eerst sinds lange tijd stond Tessa Wullaert nog een keer op de grasmat in een officieel duel, maar ze liet zich niet meteen in positieve zin opmerken. Bij een 3-1-voorsprong van haar Wolfsburg slikte de Red Flame tegen Bayern München twee gele kaarten op slechts luttele seconden.

Wolfsburg striker Tessa Wullaert booked for a foul and then sent off for spitting in front of the referee against Bayern. Doesn't spit at her, but in front of her. Harsh or fair? pic.twitter.com/LTgN8lQ7m0 Kieran Theivam(@ KiersTheivam) link

Wullaert die net terugkeerde uit blessure kreeg na een fout prompt een geel karton onder de neus geduwd. Onze landgenote was het daar duidelijk niet mee eens en spuwde dan maar ostentatief op de grond. Om haar ongenoegen te uiten. Iets te dicht bij de scheidsrechter oordeelde de dame die de leiding had. Wullaert kreeg een tweede gele kaart en mocht voortijdig de douches opzoeken.

"Zij die mij kennen weten wel hoe of wat"

“Het gebeurde uit frustratie. Het is wel iets wat ik meer doe en andere speelsters trouwens ook. Ik spuwde op de grond en de scheids dacht dat het naar haar bedoeld was. Het kwam misschien zo over, maar ze stond nog achter mij”, zei Wullaert in een eerste reactie aan vtm nieuws. “Ik denk dat het tot dusver de eerste rode kaart is uit mijn carrière, althans zo ver ik me kan herinneren. Zij die mij kennen weten wel hoe of wat. Emoties horen bij het voetbal, en daar kunnen ook verkeerde emoties bij zijn. Fouten maken is menselijk, het is nu aan mij om te leren uit mijn fouten.”

Het had geen gevolgen voor de wedstrijd want Wolfsburg won de topper uiteindelijk wel nog met 3-1. Wullaert was overigens niet de enige die in die wedstrijd werd uitgesloten. In de blessuretijd mocht ook de Servische Jovana Damnjanovic, speelster van Bayern München, beschikken. Omdat ze het publiek probeerde te sussen met een vinger op de mond, werkte ook Bayern de wedstrijd met z'n tienen af.

I kid you not, I thought spitting in front of the ref was a bad red card, but Jovana Damnjanović sent off just before the end of Wolfsburg v Bayern.........for shushing the crowd! pic.twitter.com/6nspfSLN92 Kieran Theivam(@ KiersTheivam) link