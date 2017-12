VIDEO: Temperatuur de hoogte in: vrouw van Club Brugge-verdediger pakt uit met bijzonder sexy kerstdansje Mike De Beck

Na enkele hardnekkige blessures is Benoît Poulain opnieuw de rots in de branding in de Brugse defensie. De 30-jarige Fransman trekt aardig zijn streng in de driemansdefensie van Ivan Leko en zit ondertussen toch al aan negen partijen in de basis in de Belgische eerste klasse. Achter elke sterke man staat dan ook een sterke vrouw en dat is in het geval van Poulain niet anders. Vrouwlief Dorothée, moeder van twee, joeg de temperatuur onlangs nog de hoogte in met een bijzonder pittig kerstdansje. Op de tonen van Mariah Carey liet de Française zich van haar meest sexy kant zien.

✨🎄🎅Nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL 🎅🎄✨ Een foto die is geplaatst door null (@dorothee_poulain) op 25 dec 2017 om 10:49 CET