VIDEO: Tegenstandster van Mertens (en voormalige pupil van Henin) showde in sensuele shoot al dat ze meer in huis heeft dan een stevige backhand alleen

21 januari 2018

17u11

Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales van de Australian Open. Tegenstandster daarin: Elina Svitolina. De 23-jarige Oekraïense - en nummer 4 van de WTA-ranglijst - liet zich eerder al voor 'XXL', een mannenblad in haar vaderland, van haar sensueelste kant zien.

Elina Svitolina sloeg haar eerste balletjes toen ze vijf jaar oud was. Zo trad ze in de voetstappen van haar oudere broer Yulian, maar terwijl hij nu tenniscoach is in vaderland Oekraïne, sloot Elina toch maar mooi de WTA-ranglijst van dit jaar af als zesde. Vandaag bestrijkt ze zelfs de vierde stek op die ranglijst. Ze wil op een dag ’s werelds nummer één worden, maar de 23-jarige Svitolina beseft ook dat ze nog een zee van tijd heeft om dat ambitieuze doel te bereiken.

Je kan dus gerust zeggen dat 2017 een boerenjaar was voor de Oekraïense. Vorig jaar dikte ze haar aantal zeges in WTA-toernooien aan tot 11, nadat ze in Taipei, Dubai, Rome, Istanboel en Toronto met de eindzege ging lopen. In september stond ze zelfs heel eventjes op de derde plaats op de WTA-ranking (nooit stond zij of een andere Oekraïense zo hoog), maar werd uiteindelijk zesde. En dat nadat ze in 2016 nog werkte onder de vleugels van Justin Henin.

“Zelfs wanneer ik een wedstrijd verlies, probeer ik het positieve te onthouden”, zei ze enkele dagen terug aan ‘Kyiv Post’. En daar zit haar entourage voor veel tussen. “Ik heb slechts twee weken vakantie op een jaar, voor de rest train ik of speel ik wedstrijden. Ik train meerdere keren per dag, zowel op de courts als in de fitnesszaal. Ik ben 100 procent toegewijd aan mijn job en ik weet dat de resultaten vroeg of laat wel zullen volgen."

