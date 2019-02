VIDEO. Spaans goudhaantje van Real Madrid spreekt Nederlands met zijn oma XC

15 februari 2019

Marco Asensio (23) scoorde woensdag in het Champions League-duel tegen Ajax de winnende treffer voor Real Madrid (1-2). Na de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena ging de Spanjaard -die een Nederlandse moeder heeft- even bij zijn grootmoeder langs. En inderdaad: Asensio spreekt een klein woordje Nederlands. Mooie beelden.

Asensio speaking dutch with his sweet grandmother 🥰 pic.twitter.com/2CKT2xXsBk sic🇳🇱(@ realftmadrid) link