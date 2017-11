VIDEO: Serieuze clash! Bondscoach gaat volledig over de rooie en dat zal journalist geweten hebben Glenn Van Snick

Op een persconferentie van de Algerijnse nationale ploeg ging het er wel héél pittig aan toe. Een journalist wilde sterspeler Riyad Mahrez een vraag stellen, maar dat was zonder bondscoach Rabah Madjer gerekend. De gewezen spits van Porto en Valencia nam het woord over en ging meteen in de tegenaanval, met een heuse scheldtirade tot gevolg. "U bent de vijand van de nationale ploeg. Ik heb nul respect voor u", stak Rabah Madjer van wal. Toen de reporter de heetgebakerde bondscoach van repliek diende, schakelde Madjer nog een tandje bij: "Houd uw mond! Houd uw mond! Houd uw mond!" Straffe beelden...

🎥- L'énorme clash entre Madjer et un journaliste algérien, surréaliste ! 😱😂 pic.twitter.com/JWoy7a1WfC Onze Mondial(@ OnzeMondial) link