VIDEO: Schokkende beelden: Braziliaanse voetballer mept ballenjongen helemaal verrot

Time-out

Naast de partij waarin maar liefst negen rode kaarten vielen ( lees er hier meer over ) ontstond er afgelopen weekend nog commotie in het Braziliaanse voetbal. In het kampioenschap Sul-Mato-Grossense gingen de poppetjes aan het dansen wanneer een ballenjongen het enige doelpunt van de partij te ostentatief ging vieren. Speler Jefferson Reis kon dat niet aanzien en mepte de knaap dan maar verrot.