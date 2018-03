VIDEO: Scheidsrechter mept doelman die tijd wint neer. Althans, zo wil die laatste ons doen geloven LPB

08 maart 2018

07u00 0

Tijdwinnen kan je op vele manieren, óók zoals deze Venezolaanse doelman het presteerde, al is zijn kunststukje zelden vertoond. Johan Padilla, keeper bij El Nacional, nam in de slotfase van het duel tegen San José zoveel tijd om een doeltrap te nemen dat het hem een gele kaart kostte. De scheidsrechter maande Padilla vervolgens nog eens aan om het spel te hervatten, waarbij de man in het zwart de doelman licht tegen de schouder tikte. Wat volgde, was hilarisch. Padilla ging met groot vertoon neer. Alsof hij net een linkse directe van Floyd Mayweather himself had geïncasseerd. Dat de doelman geen twééde gele kaart aan zijn ridicule actie overhield, mag een mirakel heten.

Caracas goalkeeper Johan Padilla showing why Ecuadorian goalkeppers are the best at time wasting

(Video Credits: @Teradeportes )pic.twitter.com/PmdiC1104u Troll Football Media(@ Troll__Footbal) link