VIDEO: Ramp maar net vermeden tijdens prestigieuze zeilrace: "Dat scheelde écht weinig"

08u50

Bron: Belga WILD RIDE

Could a dramatic start to the Sydney to Hobart cost Wild Oats XI another line honours title? pic.twitter.com/ANA693oirE WIN News Tasmania(@ WINNews_Tas) link

In Australië is vandaag het startschot gegeven van Sydney-Hobart. De prestigieuze zeilrace ontsnapte echter al na een kwartier aan een ramp. LDV Comanche en Wild Oats XI, twee peperdure jachten, konden ternauwernood een botsing vermijden. Het was achtvoudig winnaar Wild Oats XI die de concurrent te slim af wou zijn en hem geen voorrang verleende. "Het scheelde écht weinig", klonk het bij Jim Cooney, skipper van de Comanche. Hij gebruikte meteen zijn protestvlag.

In de race zetten boten uit 31 landen koers van de Australische stad richting Tasmanië. De jachten LDV Comanche, Wild Oats XI, Black Jack en Infotrack (vroeger Perpetual Loyal), die de race in het verleden allen op hun naam schreven, vormen ook dit jaar de favorieten. In totaal zijn er 102 boten ingeschreven voor deze 73e editie, waarbij de deelnemers samen 1.163 kilometer zullen moeten overbruggen. Sydney-Hobart staat bekend om zijn zware weersomstandigheden. Bij de start in Australië waren de omstandigheden echter optimaal.

