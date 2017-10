VIDEO: PSG stooft goudhaantje van 180 miljoen euro een serieuze peer in Halloweenfilmpje Ook bij PSG weten ze wat Halloween is Dries Mombert

Met de Champions League-wedstrijd tegen Anderlecht in het verschiet zullen de sterren van Paris-Saint Germain morgen Halloween aan zich moeten laten voorbijgaan. Geen reden tot grote zorgen in het Prinsenpark, want het sterrenensemble werd gisteren al naar binnen geroepen voor een portie 'trick or treat'. Onder meer Kylian Mbappé, Angel Di Maria en Marco Verratti werden een serieuze neus gezet. Vooral bij die jongste leverde dat geweldige taferelen op. Kijk en geniet mee in onderstaand filmpje.