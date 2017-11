VIDEO: Pogba steelt de show op MTV-awards, al blijven zijn dansmoves wel héél uniek Glenn Van Snick

Paul Pogba mag dan wel in de lappenmand liggen, een dansje op tijd en stond lukt nog net. Zo ook op de MTV Europe Music Awards. Samen met zijn broers Florentin en Mathias én in een kraaknet pak toverden de Franse dansfenomenen in hun loge van de Wembley Arena nog eens de ‘Pogbance’ tevoorschijn. Perfect op elkaar afgestemd, maar ze blijven toch uiterst apart - die danskunstjes van de Pogba-broers.

Maar niet enkel naast, ook óp het podium trok de middenvelder van Manchester United alle aandacht naar zich toe. Samen met de Britse actrice Natalie Dormer en als een geboren entertainer overhandigde hij de prijs van beste nummer aan Shawn Mendes.

Het is niet de eerste keer dat Pogba zijn unieke dansmoves aan het brede publiek toont. Eerder postte hij een filmpje waar hij in zijn woonkamer dezelfde bizarre danspasjes uit zijn sloffen schudt. Eén ding staat nu al vast: de man weet wat te doen na zijn voetbalcarrière.

