VIDEO: Ook dat kan Courtois! Rode Duivel droogt Premier League-concurrent helemaal af tijdens Play Station-toernooi DMM

11u40

Bron: NBA UK 0 NBA UK Courtois nam het in een potje op de Playstation op tegen Sakho.

In een poging de NBA dichter bij Europa te brengen heeft NBA UK uitgepakt met een heus Playstation-toernooi. Daarin komen heel wat sterren aan bod en deze week zijn dat vooral voetballers. Een van hen is onze eigenste Thibaut Courtois. Geen nobele onbekende in het basketspelletje op de Playstation, zo blijkt.

Courtois verscheen in de 'kwartfinales' tegenover Crystal Palace-verdediger Mamadou Sakho. Onder het deskundige commentaar van voormalig NBA-speler Gary Payton kozen beide voetballers een team. Courtois ging op de Playstation vol voor New Orleans, terwijl Sakho de kaart trok van de Toronto Raptors.

Geen ideale keuze, want Courtois had eigenlijk geen kind aan Sakho. Iets doet vermoeden dat onze nationale doelman dit nog heeft gedaan. Straks zien we hem terug in de 'halve finale', opnieuw tegen een speler van Crystal Palace. "Als ik de eerste kon afdrogen, dan moet dat ook maar met de tweede lukken", wist Courtois er achteraf met een kwinkslag aan toe te voegen.