VIDEO. Onze mannen in Rio hijsen de Belgische vlag op Copacabana Dietert Bernaers en Benoit De Freine

07 juli 2018

19u49 0

Van ongeveer elk deelnemend land aan het WK hangen er vlaggen op Copacabana, hét voetbalstrand bij uitstek. Wie een beetje rondkijkt, ziet zelfs de Amerikaanse stars and stripes wapperen, alsook de Nederlandse driekleur, twee landen die er in Rusland niet eens bij waren.

Maar van de Belgische tricolore geen spoor... Tot nu. Want na de glorieuze overwinning op Brazilië vonden onze mannen in Rio het hoog tijd om de Belgische vlag te hijsen. Ze kregen daarbij de enthousiaste hulp van enkele teleurgestelde Braziliaanse fans: "We gaan nu voor jullie supporteren. De copa gaat deze keer naar Belgica!"

